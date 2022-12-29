Роспотребнадзор дал советы по выбору зелёного горошка

12:07, 29 декабря 2022, ПАИ

Как правильно выбрать зелёный горошек, рассказал Роспотребнадзор в преддверии Нового года. Первое, на что следует обратить внимание при покупке, – дата изготовления, отметили в ведомстве.

«Самый вкусный тот, который был изготовлен в июне-июле. Это означает, что его сделали из свежего горошка, как раз в сезон молочной спелости. Бывает такое, что консервированный горошек делают из сухого гороха. В этом случае его замачивают, чтобы он снова набух, и уже потом консервируют. В таком варианте у продукта почти не остается полезных свойств, во вкусе появляется горечь», - говорится в сообщении Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Второе – это упаковка, продолжили специалисты: «Большинство консервов выпускают в жестяных банках. В этом случае нужно осмотреть банку на наличие ржавчины. Если таковая имеется, то лучше продукт не брать – есть вероятность, что внутри банка тоже покрылась ржавчиной, а значит, идет процесс окисления, и продукт, находящийся внутри, употреблять в пищу нельзя. Бывает горошек и в стеклянных банках. В этом случае нужно обратить внимание на крышку. Она не должна быть вздутой: если под крышкой есть пузырь, значит, туда попал воздух. В этом случае опять-таки идет процесс окисления».

В случае покупки некачественного продукта необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования.