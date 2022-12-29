Новейшие практики в сфере миграции обсудили в Псковской области

12:26, 29 декабря 2022, ПАИ

Итоговое в этом году заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям прошло в правительстве Псковской области. Оно прошло под председательством вице-губернатора Александра Серавина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии приняли участие руководители национальных общественных объединений и религиозных организаций, Псковского музея-заповедника и Государственного архива Псковской области, сотрудники Псковского государственного университета, а также представители региональной власти. Члены Совета подвели итоги проведения Года культурного наследия народов России в Псковской области, обсудили актуальные вопросы социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также новейшие практики в сфере миграции и трудовых отношений в России.

Кроме того, речь шла о совершенствовании форм и методов работы по профилактике религиозного экстремизма, противодействия идеологии терроризма и недопущению дискриминации по расовому, национальному и религиозному признакам.

Отметим, что на территории региона осуществляют деятельность 269 религиозных организаций, 19 национальных общественных объединений, в том числе общин и диаспор. Выстроена системная работа по гармонизации этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.

Участники заседания Совета смогли задать интересующие их вопросы, внести ряд предложений по выстраиванию дальнейшей работы в сфере гармонизации межнационального и межконфессионального согласия.

В завершение заседания Александр Серавин поблагодарил всех присутствующих за работу и поздравил с наступающим Новым годом.