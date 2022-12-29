«Новогодний десант» Дедов Морозов поздравил детей в псковской инфекционке
Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей Псковской области в рамках всероссийской акции «Новогодний десант Дедов Морозов» поздравили детей из областной инфекционной клинической больницы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Волонтеры переоделись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, а затем поздравили юных пациентов больницы через окна их палат.
Для детей также были подготовлены сладкие подарки, которые волонтеры передали им через медицинский персонал.
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