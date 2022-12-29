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Общество

Лучшую погоду для сохранения асфальта назвал начальник Псковского УГХ

Оптимальные погодные условия для сохранения асфальта зимой назвал председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Лучше, чтобы выпал снег, устаканились отрицательные морозные температуры, как раньше было, от -15 до -20 градусов, чтобы погода стабильно держалась», — сказал Александр Грацкий.

По его словам, это самая лучшая погода для содержания, для праздничного настроения, для сохранения асфальтобетонного покрытия. «Потому что не было бы циклов замерзания, оттаивания, и грунту, почве так лучше. Естественно, оптимальна стабильная морозная температура», — отметил начальник УГХ. 

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