Действие двух десятков законов отменили в Псковской области

12:28, 29 декабря 2022, ПАИ

22 закона Псковской области признали утратившими силу – соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Под ликвидацию» попали законы, действие которых уже истекло, а также те нормативные правовые акты, которые фактически не действуют из-за изменившихся норм федерального законодательства. Самый старый отменённый закон был принят в 1994 году, последний – в 2016 году.

Ревизия нормативных правовых актов связана с проводимой работой по актуализации областного законодательства в связи с принятием федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».