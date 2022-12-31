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Общество

Действие двух десятков законов отменили в Псковской области

22 закона Псковской области признали утратившими силу – соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Под ликвидацию» попали законы, действие которых уже истекло, а также те  нормативные правовые акты, которые фактически не действуют из-за изменившихся норм федерального законодательства. Самый старый отменённый закон был принят в 1994 году, последний – в 2016 году.

Ревизия нормативных правовых актов связана с проводимой работой по актуализации областного законодательства в связи с принятием федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

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