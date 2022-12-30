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Спорт

Псковичи – чемпионы России получат вознаграждение из бюджета области

Закон, устанавливающий единовременные выплаты для спортсменов и тренеров, победивших на чемпионатах России, приняли депутаты областного Собрания на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Такая норма вводится в регионе впервые. Размер вознаграждения для спортсменов составляет от 100 до 50 тысяч рублей в зависимости от вида спорта. Максимальная выплата предусмотрена для дисциплин, включённых в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Тренеру чемпиона полагается единовременная денежная выплата в размере половины вознаграждения спортсмена.

Закон предусматривает увеличение и ранее существующих выплат спортсменам и тренерам, размер которых не индексировался с 2009 года.

Конкретная сумма бюджетных расходов на вознаграждение за высокие достижения  будет зависеть от участия псковских спортсменов в соревнованиях и показанных результатов. 

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