Псковичи – чемпионы России получат вознаграждение из бюджета области

12:37, 29 декабря 2022, ПАИ

Закон, устанавливающий единовременные выплаты для спортсменов и тренеров, победивших на чемпионатах России, приняли депутаты областного Собрания на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Такая норма вводится в регионе впервые. Размер вознаграждения для спортсменов составляет от 100 до 50 тысяч рублей в зависимости от вида спорта. Максимальная выплата предусмотрена для дисциплин, включённых в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Тренеру чемпиона полагается единовременная денежная выплата в размере половины вознаграждения спортсмена.

Закон предусматривает увеличение и ранее существующих выплат спортсменам и тренерам, размер которых не индексировался с 2009 года.

Конкретная сумма бюджетных расходов на вознаграждение за высокие достижения будет зависеть от участия псковских спортсменов в соревнованиях и показанных результатов.