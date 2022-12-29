Житель Бежаниц обвиняется в убийстве приятеля по неосторожности

12:53, 29 декабря 2022, ПАИ

Житель поселка Бежаницы обвиняется в убийстве своего приятеля по неосторожности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 13 мая 2022 года 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в жилом доме в районе поселка Красный Луч. В ходе словесного конфликта с потерпевшим, который возник из-за их предыдущих ссор, он нанес последнему не менее девяти ударов рукой по голове и лицу.

«При определении вида и размера наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное признание вины и состояние здоровья», - отмечается в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.