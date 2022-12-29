Запрет на продажу детям газовых баллончиков введён в Псковской области

12:54, 29 декабря 2022, ПАИ

Продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, запретили на территории Псковской области. За нарушение установлена административная ответственность – соответствующие правовые нормы внесены в областное законодательство на декабрьской сессии. Законодательную инициативу комитета по труду и социальной защите, направленную на противодействие распространению в подростковой среде нового вида газовой токсикомании, поддержал весь депутатский корпус регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания.

С момента вступления в силу законов – это произойдёт по истечении десяти дней после дня их официального опубликования – продажа детям и подросткам газовых зажигалок и баллонов для их заправки обернётся внушительным штрафом. Дополненный закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» предусматривает штраф для продавцов в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что вдыхание паров газа, содержащегося в бытовых приборах, вызывает тяжёлые последствия для здоровья несовершеннолетних: от психических расстройств и повреждения дыхательных путей до летального исхода.