Объединённая зона охраны трёх памятников появилась в Новосокольниках

12:58, 29 декабря 2022, ПАИ

На декабрьской сессии депутаты утвердили границы объединённой зоны охраны трёх объектов культурного наследия регионального значения в Новосокольниках. В охранную зону включены здания постройки начала ХХ века, расположенные в исторической части города на улице Воровского, – Локомотивное депо, здание бани и жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Целью разработки объединённой зоны охраны является обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде. Для этого установлены ограничивающие требования к градостроительной и хозяйственной деятельности в границах охранной зоны.

Так, в Единой охранной зоне (ЕОЗ) запрещается строительство зданий, строений и сооружений, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды. В границах этой зоны наложен тотальный запрет на изменение высотных и объёмных параметров существующих зданий. Ветхие и аварийные строения могут быть демонтированы, но с условием воссоздания их фасадов без применения современных строительных материалов.

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности разбита на несколько участков, где действуют различные высотные ограничения. Максимально допустимая высота строений составляет 20 метров, в случае возведения зданий для обеспечения безопасной эксплуатации железной дороги, минимальная – 9 метров. Значительная часть ограничений в зоне регулирования застройки носит общий характер, в том числе запрет на размещение на лицевых фасадах зданий кондиционеров и спутниковых тарелок.

Утверждение границ объединённой зоны охраны в Новосокольниках и требований к градостроительным регламентам не ухудшает правовое положение собственников и законных владельцев земельных участков, расположенных в её границах.

Принятое постановление Псковского областного Собрания депутатов в течение 15 дней с даты его вступления в силу будет направлено в Министерство культуры РФ.