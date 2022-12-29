Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Освободить от налогов студенческую матпомощь предлагают законодатели

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали идею освободить от налогообложения выплаты, которые нуждающиеся студенты получают в качестве материальной поддержки – постановление об одобрении соответствующего проекта федерального закона депутатский корпус принял на декабрьской сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Необходимые поправки в Налоговый кодекс РФ подготовили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов-единороссов Госдумы. Законодательная инициатива находится на рассмотрении нижней палаты российского парламента.

Законодательством об образовании созданы механизмы социальной поддержки нуждающихся студентов посредством предоставления стипендий и иных денежных выплат. Вузам и колледжам, осуществляющим профессиональную подготовку за счёт федерального бюджета, выделяются бюджетные средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся.

В настоящее время не облагается налогом на доходы физических лиц материальная помощь в размере 4000 рублей в год, которую образовательные организации оказали своим студентам. Депутаты предлагают распространить это правило на все льготные выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки в связи с нуждаемостью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2022

Псковский шоумен объяснил, в чем заключается работа ведущего
29 декабря 2022

Более 3000 тонн песка и соли использовали в декабре для борьбы с гололедицей в Пскове
29 декабря 2022

Открытие нового травмпункта обсуждают в медиацентре ПАИ
29 декабря 2022

До +4 градусов ожидается в Псковской области 30 декабря
29 декабря 2022

Волна тепла ожидается в Псковской области в январе
29 декабря 2022

50 млн рублей выделят на уличное освещение в Псковской области в 2023 году

29 декабря 2022

Соцвыплаты в Псковской области проиндексированы на 5,5%
29 декабря 2022

Освободить от налогов студенческую матпомощь предлагают законодатели

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...