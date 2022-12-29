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Общество

50 млн рублей выделят на уличное освещение в Псковской области в 2023 году

Расходы муниципальных образований Псковской области запланированы на уровне 7 миллиардов на 2023 год, что на 850 миллионов больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ПАИ.   

Он отметил, что по инициативе ассоциации проиндексированы нормативы финансирования уличного освещения и установки опор освещения на 50,3 миллиона рублей (11,7 %). 

Также со следующего года муниципалитеты будут освобождены от оплаты расходов на уличное освещение на региональных дорогах в границах населённых пунктов. Это станет областными полномочиями. 

Финансирование программы поддержки развития местного самоуправления выросло на 12 % и составило 112 миллионов рублей. 

На реализацию проектов местных инициатив, разработанных ТОС, предусмотрено 50 миллионов рублей. Михаил Ведерников подчеркнул, что это на десять миллионов рублей больше, чем в 2022 году. На инициативное бюджетирование — 30 миллионов рублей. Сумму также увеличили на десять миллионов после обсуждения с депутатами. 

«Почти десять миллионов рублей будет направлено на поддержку проектов социально ориентированных НКО. Общественный сектор быстро развивается, и уже привлечено в регион свыше 120 миллионов только за этот год. Будем поддерживать это направление и дальше», — уточнил губернатор. 

Он также добавил, что почти 22 миллиона привлекли по конкурсу программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Все средства будут направлены именно на эти цели — создание инфраструктуры для самореализации молодёжи. 

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