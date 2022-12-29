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Общество

Упрощение доступа провайдеров в многоэтажки поддержали псковские депутаты

Депутаты областного Собрания выступили в поддержку законодательной инициативы о введении единых правил размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах. Поправки в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон «О связи» разработали депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России», среди авторов законопроекта — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Речь идёт о провайдерах, которые предоставляют услуги широкополосного доступа в интернет. Согласно требованию действующего законодательства, установить своё оборудование в многоквартирном доме оператор может только по решению общего собрания собственников. Затем провайдер должен заключить договор о плате за пользование общедомовым имуществом.

Как показала практика, обеспечить присутствие на собрании в таких случаях двух третей собственников жилья практически невозможно. Зачастую это приводит к злоупотреблениям со стороны управляющих компаний, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в многоэтажки, где проживает большинство населения страны.

Отсутствие конкуренции при доступе операторов связи в многоквартирные дома значительно ущемляет права собственников и нанимателей жилых помещений, которые лишены возможности самостоятельно выбрать провайдера, наиболее полно отвечающего их потребностям и запросам.

Авторы законопроекта предлагают разрешить безвозмездное размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома при сохранении платы за электроэнергию. Документ предполагает введение единого порядка размещения сетей связи в домах, а также правил взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома. Его установит Правительство РФ.

Также законопроект предполагает мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры в объектах государственного или муниципального имущества.

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