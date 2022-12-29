Псковский шоумен объяснил, в чём заключается работа ведущего

15:34, 29 декабря 2022, ПАИ

В чём заключается работа ведущего праздников, объяснил псковский шоумен Александр Робин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Александр Робин считает, что ведущий должен балансировать между интересами гостей. Например, когда он проводит конкурсы на празднике, то называет их интерактивами и убирает состязательный момент. И это, по словам шоумена, позволяет гостям лучше чувствовать себя на празднике.

«Есть два типа людей на празднике: те, кто пришли посмотреть на других, и те, кто пришли показать себя. Важно сделать так, чтобы и те и те чувствовали себя комфортно», — рассказал гость студии.

Он также отметил, что нельзя принуждать людей к активным действия на празднике, инициатива должна исходить от них.