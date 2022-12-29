Педиатр призвал укладывать школьников спать в Новый год до часа ночи

13:38, 29 декабря 2022, ПАИ

Детям школьного возраста не рекомендуется оставаться на празднике дольше одного часа после полуночи, а для детей младше шести лет лучше перенести праздник на 1 января, сказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской горбольницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

«Здоровым детям школьного возраста не рекомендуется оставаться на празднике дольше одного часа после полуночи. Следите за состоянием и поведением ребёнка. Как только поймёте, что ребёнок переутомлён, отправляйте спать. Один день, конечно, не выбьет слишком сильно ребёнка из режима, поэтому восстановить его будет не так уж сложно, но в остальные праздничные дни нарушений режима уже быть не должно», — приводит слова врача РИА Новости.

Также он рассказал, что детям младше 5-6 лет крайне не рекомендуется нарушать режим сна, несмотря на праздник. Лучше уложить ребёнка спать в привычное время — это позволит избежать переутомления, сбоев в режиме сна и бодрствования, изменения аппетита и поведения ребёнка.

Османов пояснил, что уложить переутомлённого ребёнка спать гораздо труднее. По этой причине он советует заранее поговорить с малышом о том, что именно утром 1 января его будут ждать сюрпризы и подарки. Тогда он с удовольствием пойдёт спать вовремя и проснётся утром с хорошим настроением. А уже утром или днём 1 января можно пригласить в гости друзей с детьми и устроить праздник.

«Придумайте праздничный наряд, карнавальный костюм. Постарайтесь продумать заранее досуг для детей, придумайте интересные игры. Возраст старше 4-5 лет является оптимальным и для приглашения Деда Мороза. Детки помладше могут испугаться такой встречи», — рассказал Османов.

Также педиатр подчеркнул, что для того, чтобы ребёнок настроился на сон после эмоционального перевозбуждения от праздника, ему необходимо организовать спокойное бодрствование. Он посоветовал исключить перед сном просмотры мультфильмов, использование гаджетов, активные игры. Вместо этого можно почитать ребёнку сказки, поиграть с ним в настольные игры или порисовать.