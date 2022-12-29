СТЕНОГРАММА Бюджетное послание Михаила Ведерникова – 2023

13:57, 29 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 17-й сессии областного Собрания депутатов 7-го созыва выступил с традиционным бюджетным посланием. Псковское агентство информации публикует полную стенограмму послания, которую предоставила пресс-служба правительства региона.

Глава региона представил проект бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, а также прокомментировал итоги уходящего года и тенденции, в рамках которых предстоит работать и дальше развивать регион.