До +4 градусов ожидается в Псковской области 30 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
В регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью умеренные, днём небольшие.
Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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