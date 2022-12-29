До +4 градусов ожидается в Псковской области 30 декабря

14:05, 29 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью умеренные, днём небольшие.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.