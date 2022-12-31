Более 3000 тонн песка и соли высыпали на улицы Пскова в декабре

15:25, 29 декабря 2022, ПАИ

Около 1800 тонн галита, 685 тонн песка и 610 тонн песко-соляной смеси использовали за декабрь в Пскове для борьбы с гололедицей. Об этом сообщил председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Галит — техническая соль. Разница с песко-соляной смесью в том, что во втором случае есть ещё песок, разрабатываются его пропорции. Сами посудите, от песка и грязи больше: разметаешь проезжую часть, а он всё равно остаётся в лотковой части. Песко-соляная смесь может использоваться на магистральных улицах только при температуры ниже -20 градусов, когда галит уже не работает и нужно придать шероховатость покрытиям. А смысл один и тот же», — рассказал Александр Грацкий.

Как отметил гость студии, многие считают, что «посыпанный снег топится», но любой материал просто не даёт возможности слёживания, не образуется накат. «Пошёл снег, образовалась плёнка в несколько сантиметров, машины выехали и просыпали, потому что очищать ещё нечего. Это создаёт шугу, которая не даёт образоваться накату. Потом количество снега увеличивается в объёме, и мы спокойно уже счищаем и опять посыпаем для предотвращения образования скользкости», — пояснил председатель УГХ.