Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 3000 тонн песка и соли высыпали на улицы Пскова в декабре

Около 1800 тонн галита, 685 тонн песка и 610 тонн песко-соляной смеси использовали за декабрь в Пскове для борьбы с гололедицей. Об этом сообщил председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Галит — техническая соль. Разница с песко-соляной смесью в том, что во втором случае есть ещё песок, разрабатываются его пропорции. Сами посудите, от песка и грязи больше: разметаешь проезжую часть, а он всё равно остаётся в лотковой части. Песко-соляная смесь может использоваться на магистральных улицах только при температуры ниже -20 градусов, когда галит уже не работает и нужно придать шероховатость покрытиям. А смысл один и тот же», — рассказал Александр Грацкий. 

Как отметил гость студии, многие считают, что «посыпанный снег топится», но любой материал просто не даёт возможности слёживания, не образуется накат. «Пошёл снег, образовалась плёнка в несколько сантиметров, машины выехали и просыпали, потому что очищать ещё нечего. Это создаёт шугу, которая не даёт образоваться накату. Потом количество снега увеличивается в объёме, и мы спокойно уже счищаем и опять посыпаем для предотвращения образования скользкости», — пояснил председатель УГХ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 декабря 2022

До +8 градусов ожидается в Псковской области 1 января
31 декабря 2022

Александр Котов: Мы смотрим в будущее с надеждой на лучшее, с верой в добро и справедливость
31 декабря 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Итоги года
31 декабря 2022

Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим 2023 годом
31 декабря 2022

Губернатор — о Псковской области: Жизнь, работа, смысл жизни
31 декабря 2022

Псковские профсоюзы поздравили псковичей с наступающим Новым годом
31 декабря 2022

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 декабря
31 декабря 2022

Четыре главных слова наступающего 2023 года назвал Михаил Ведерников

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...