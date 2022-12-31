Украинская ракета упала на территории Белоруссии
Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии, пишет Telegram-канал «Пул Первого».
«Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — говорится в сообщении.
Причины падения сейчас устанавливаются, на месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
«Рассматриваются две основные версии: залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — говорится в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 декабря 2022
Мошенники обманули троих пенсионеров из Пскова в канун Нового года