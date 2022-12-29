Александр Грацкий оценил работу подрядчиков по уборке города

17:23, 29 декабря 2022, ПАИ

Работу подрядчиков по уборке города Пскова оценил председатель управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Александр Грацкий рассказал, что есть компании, которые справляются хуже других. «В этом году есть мораторий на проверки, контрольное управление подключается в рамках писем. Мы собираем еженедельные планёрки по управляющим компаниям, но так получилось, что некоторые нас не услышали. Благодаря поддержке прокуратуры города Пскова до этих управляющих компаний достучались, им вынесли предупреждение. Можно сказать, что после воспитательной беседы их работа изменилась», — рассказал гость студии.

Также он отметил, что у нынешних подрядчиков, которые занимаются уборкой Пскова, контракты заканчиваются в 2023 году. В новых контрактах, по словам Александра Грацкого, будут пересмотрены суммы в сторону увеличения. На вопрос, доволен ли начальник УГХ их работой, он ответил: «Всегда есть нюансы: где-то нужно подбадривать подрядчика, где-то мы недовольны, потому что нужно ускориться в уборке, где-то что-то упустили. Когда-то бывают и хорошие моменты. Мы выказываем своё недовольство предписаниями или штрафами. Обычная работа».