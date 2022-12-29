Три деревни догазифицированы в Великолукском районе

15:27, 29 декабря 2022, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» в рамках догазификации построил внутрипоселковые газопроводы протяжённостью 12,5 километра в трёх деревнях Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Речь идёт о населённых пунктах Лычево, Волково и Гречухино. В результате подключиться к природному газу смогут 450 домовладений.

«На сегодняшний день от жителей деревень приняты 233 заявки, из них 231 переведена в договоры. После получения необходимой документации мы приступим к строительству газопроводов-вводов до границ земельных участков и к выполнению работ в границах участков в рамках комплексных договоров», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.