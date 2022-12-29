Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Свадьба без драки: псковичи стали культурнее вести себя на праздниках

Фото: страница Александра Робина в соцсети «ВКонтакте»

Псковичи за последние годы стали культурнее вести себя на праздниках, сообщил псковский шоумен и ведущий мероприятий Александр Робин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Гость студии рассказал, что раньше псковичи часто вели себя на мероприятиях не очень культурно, но сейчас ситуация изменилась: «Раньше, например, гость, который первый врывался в зал и видел на столе воду, мог её испить. Это, конечно, не очень красиво, но сейчас такого уже нет».

Также сейчас псковичи научились не отвлекаться на еду во время шоу-программы, что тоже говорит о повышении уровня культуры псковичей, заметил гость студии.

По его словам, повысился уровень культуры и на свадьбах, причём многие псковичи сейчас предпочитают свадьбы в европейском стиле. «Европейская свадьба — это когда нет драк, никто не пьёт из туфли, а тёща не выкупает зятя. А у нас не европейская свадьба, а просто культурная. Такими должны быть все свадьбы», — заключил Александр Робин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2022

«Никто, кроме нас»: псковские десантники записали новогоднее обращение

29 декабря 2022

Акции и горный курорт: что предложила Tele2 своим клиентам в 2022 году

29 декабря 2022

Спрос на новогодние корпоративы в Пскове почти не изменился - эксперт
29 декабря 2022

Губернатор — главе Пушкиногорского района: Времени на раскачку нет

29 декабря 2022

Опытом уборки города поделились псковичи с новгородцами
29 декабря 2022

Свадьба без драки: псковичи стали культурнее вести себя на праздниках
29 декабря 2022

Вера Емельянова подвела итоги года в соцсфере Псковской области
29 декабря 2022

Псковский шоумен объяснил, в чём заключается работа ведущего

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...