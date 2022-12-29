Свадьба без драки: псковичи стали культурнее вести себя на праздниках

16:19, 29 декабря 2022, ПАИ

Псковичи за последние годы стали культурнее вести себя на праздниках, сообщил псковский шоумен и ведущий мероприятий Александр Робин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Гость студии рассказал, что раньше псковичи часто вели себя на мероприятиях не очень культурно, но сейчас ситуация изменилась: «Раньше, например, гость, который первый врывался в зал и видел на столе воду, мог её испить. Это, конечно, не очень красиво, но сейчас такого уже нет».

Также сейчас псковичи научились не отвлекаться на еду во время шоу-программы, что тоже говорит о повышении уровня культуры псковичей, заметил гость студии.

По его словам, повысился уровень культуры и на свадьбах, причём многие псковичи сейчас предпочитают свадьбы в европейском стиле. «Европейская свадьба — это когда нет драк, никто не пьёт из туфли, а тёща не выкупает зятя. А у нас не европейская свадьба, а просто культурная. Такими должны быть все свадьбы», — заключил Александр Робин.