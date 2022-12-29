Псковский шоумен рассказал, что может сорвать темп праздника

17:28, 29 декабря 2022, ПАИ

Псковский шоумен и ведущий праздников Александр Робин рассказал, что может сорвать темп праздника и сделать его менее ярким. Профессиональными наблюдениями он поделился в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, «самой раздражающей вещью» являются гигантские открытки формата А3 с длинными стихотворениями. Как правило, стихи, написанные в таких открытках, читают полностью, что может затянуться надолго. «Как будто именинник сам не сможет прочитать этот стих», — высказался Александр Робин.

Также очень сильно мешают празднику длинные тосты, поэтому на своих мероприятиях ведущий заранее предупреждает, что тостующих будет не больше трёх-четырёх.