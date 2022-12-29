Месяц открытий. Главные события месяца глазами экспертов. Декабрь 2022 года

17:11, 29 декабря 2022, ПАИ

Который год мы констатируем, что декабрь в Псковской области — не месяц предновогоднего расслабления, а время, под завязку набитое информационными поводами, событиями. Впрочем, в конце года так бывает частенько.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты — представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг — топ-10 событий месяца.

Топ-5

5-е место. Технический запуск движения через Советский (Троицкий) мост

Запуск движения через Троицкий мост — настоящий праздник для жителей Запсковья, которые почти год добирались до центра Пскова кружными, совсем не близкими путями. Полегче было тем, кто ходит пешком: спасал пешеходный мост в Финском парке. А вот автомобилисты жгли топливо через Кузнецкий мост или мост Александра Невского: не просто неудобно, но ещё и накладно для кармана.

Так что открытие движения через Троицкий мост, решение о котором приняли губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин, оказалось как нельзя кстати. Надо сказать, что и с подрядчиком повезло: его расторопность и качество работ позволили запустить движение автомобилей и пешеходов по мосту существенно раньше сроков, прописанных в проекте. Сам мост ещё около полугода будет в работе, время от времени полосы будут закрывать, но на короткий срок.

Так что хотя по итогам оценок экспертов ПАИ открытие движения и оказалось только на пятом месте нашего рейтинга, для псковичей это событие — на первом.

4-е место. Главой Пушкиногорского района избрана Оксана Филиппова

«Единая Россия» записывает на свой счёт ещё одну победу на муниципальных выборах. Кандидат от партии победила на выборах в Пушкиногорском районе, причём победила с явным преимуществом, набрав почти 89 % голосов избирателей.

С одной стороны, высокий результат демонстрирует высокий уровень доверия избирателей к «Единой России» и правильный выбор единороссами своего кандидата, с другой — слабую конкуренцию со стороны остальных кандидатов. В выборах участвовали кандидаты от «Новых людей», «Партии Роста» и ЛДПР, которые совокупно набрали чуть более 9 %. На выборы не выдвигались, в частности, кандидаты от КПРФ и «Справедливой России», да и в целом эти партии в ходе кампании никак не обозначили свои позиции в отношении участников выборов. «Яблоко», которое на протяжении многих лет заявляло о важности местных выборов, третий год подряд выборы глав муниципалитетов в Псковской области игнорирует. Как следствие — потеря «яблочниками» своих позиций в районах и невозможность пройти муниципальный фильтр на предстоящих в 2024 году губернаторских выборах.

Голосование проходило два дня, в субботу и воскресенье. В оба дня на 15 избирательных участках работали 30 наблюдателей — от Общественной палаты Псковской области и от кандидатов на пост главы района. Нарушений при голосовании зафиксировано не было, никаких оснований подвергать сомнению легитимность выборов нет.

Можно говорить о том, что в районе сохраняется устойчивая общественно-политическая обстановка. Новой главе района предстоит сразу взять хороший темп работы, чтобы поднять мцуниципалитет в топе участников региональных и муниципальных программ и проектов.

3-е место. Прямая линия Михаила Ведерникова в эфире канала «Россия 24»

Прямая линия губернатора прошла уже в шестой раз, Ведерников не меняет уже наработанные традиции общения с жителями региона, наоборот, добавляя в копилку новые форматы.

1,5 часа эфирного времени — это, конечно, маловато, но вполне достаточно, чтобы получить общий срез проблем, которые больше всего волнуют псковичей. Набор стандартен: дороги, коммуналка, освещение. Но в этому году по понятным причинам к ним добавились вопросы поддержки семей, чьи мужчины исполняют свой долг в зоне СВО, и мобилизация

Один из срезов эффективности подобных прямых линий — это количество инфоповодов, которые ловят медиа в результатате общения главы региона с жителями. В этот раз, как и обычно, плотность таких поводов была высока. Один из политических: Михаил Ведерников вновь подтвердил свою готовность участвовать в губернаторских выборах в 2023 году.

2-е место. Бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» советник губернатора по информационной политике Антон Сергеев рассказал, что от 18 до 25 % ежемесячного информационного контента, генерируемого псковскими СМИ, так или иначе связаны с активностью Михаила Ведерникова. Декабрь это только подтверждает. Одной из основных точек генерации новостей стало ежегодное бюджетное послание главы региона Псковскому областному Собранию.

Многие ожидали, что в этот раз Ведерников будет много говорить о трудностях в экономике, вызванных объективными причинам, и в целом тональность послание будет минорной. Эти прогнозы были посрамлены. На вызовах уходящего года губернатор остановился лишь в начале выступления, основная же его часть была посвящена точкам роста, которых в регионе становится, несмотря на не самые простые времена, всё больше.

Однако не будем подробно останавливаться на этом, про это мы писали немало.

Голосование за проект бюджета после выступления губернатора — это срез общественно-политической ситуации в регионе, оценка работы команды главы региона и правительства.

За бюджет проголосовали фракции «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Новых людей», а это 22 голоса за.

Коммунисты, несмотря на явные изменения в стране политической и экономической конъюнктуры, затянули свою старую песнь на основе тезисов Геннадия Зюганова, которые, кажется, специально рассылаются по всем регионам России всем депутатам от КПРФ. Песня эта не меняется уже десятилетия, и каким бы ни был бюджет, коммунисты голосуют против. Что и сделали в этот раз. Двумя голосами.

Депутат от «Яблока» Артур Гайдук заявил, что фракция (то есть он) от голосования за проект бюджета воздержится. Отметим что накануне сессии Собрания г-н Гайдук в своих социальных сетях позицию в отношении проекта главного финдокумента региона никак не обозначил. Может, времени не было, а может, просто сказать особо нечего. Так бывает, когда «Баба-яга просто против».

Не называя имени своего коллеги, на сессии Собрания г-на Гайдука уел руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков. «Мы поддержим бюджет. Сейчас не время заниматься популизмом и втыкать палки в колёса оппонентам», — сказал он.

Словом, бюджет области на 2023 год был успешно принят, а команда Ведерникова снова получила «отл.» за эффективную работу.

1-е место. Запуск производства «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» с участием президента Владимира Путина

Об этом открытии много говорили, его обсуждали, и, наконец, оно состоялось.

Завод «Титан-Полимер» — сложная история, его проект и строительство столкнулись со всем, с чем только могли: с необходимостью плотно работать с информированием псковичей, с пандемией, с санкциями, с коррективами проекта. И вот открытие!

Проект ГК «Титан» в Псковской области невозможно назвать локальным или внутрирегиональным. В новых экономических реалиях он оказался эффективным примером работы над импортозамещением. Важность предприятия доказало участие в его открытии президента Владимира Путина и главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«Хочу поблагодарить всех специалистов, которые участвовали в его создании, использовали для этого передовые технологии и инженерные решения и сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России.Проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесёт свой вклад в импортозамещение», — отметил он.

О важности запуска производства «Титан-Полимер» президенту доложил и глава региона Михаил Ведерников. К слову, общение с Владимиром Путиным губернатор не преминул использовать и попросил его продлить ИСПЭР для 2030 года, а главу государства позвать в Псковскую область в 2023 году, «тем более что Псково-Печерскому монастырю исполнится 550 лет».

Так что ждём.

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