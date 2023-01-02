Календарь красоты и здоровья на январь

12:57, 02 января 2023, ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость.

Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на первый месяц нового года от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

С 1 по 6 января и с 22 по 31 января благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

С 8 по 21 января благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

Самые лучшие разгрузочные дни — 19–21 января.

Важно:

до 12 января Марс находится в ретроградном движении. Нежелательное время для уколов красоты, подтяжек, пластических операций, особенно в области головы;

до 18 января Меркурий в ретроградном движении. В этот период нежелательна смена мастеров, особенно ногтевого сервиса;

в день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

1–3 января — скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Расслабляющие и уходовые процедуры. Покупка косметики и духов. Арт-терапия. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика — полоскание, ингаляции.

4–5 января — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

6–8 января — уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Очищение кожи от токсинов. Изготовление саше. Уязвимы грудь, желудок.

9–10 января — окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоск. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезёнка.

11–13 января — любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Изготовление саше. Уязвим кишечник.

14–15 января — работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

16–17 января — депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Любые процедуры, быстро сгоняющие вес. Для любителей экстрима — стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

18–19 января — покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бёдер.

20–21 января — скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика — компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

22–23 января — креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

24–25 января — чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

26–28 января — активные виды спорта, антицеллюлитные обёртывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.

29–30 января — скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Арт-терапия. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика Ч полоскание, ингаляции.

31 января — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.