Спрос на новогодние корпоративы в Пскове почти не изменился - эксперт

16:51, 29 декабря 2022, ПАИ

Спрос на новогодние корпоративы в Пскове по сравнению с прошлым годом изменился незначительно, рассказал псковский шоумен Александр Робин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По словам гостя студии, работы в этом году у него стало не намного меньше, по сравнению с 2021-м. Люди по-прежнему заказывают ведущих на корпоративы и другие праздники.

Также он отметил, что корпоративы и другие массовые мероприятия не запрещены сейчас, как это было во время пандемии. При этом он заметил, что масштабное празднование в нынешней обстоятельствах нежелательно.

В качестве альтернативы большому новогоднему корпоративу в ресотране он предложил торжество в офисе. По его словам, многие сейчас выбирают именно такой формат: «Собираются в самом крупном кабинете, начальник говорит торжественную речь, работники находятся в уюютной обстановке и всем хорошо».