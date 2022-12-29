170 км газопроводов построено в Псковской области в рамках догазификации

16:34, 29 декабря 2022, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» подвёл предварительные итоги выполнения мероприятий по догазификации в 2021–2022 годах. За прошедший период от жителей региона принято в работу 14 936 заявок, из них 13 689 заявок переведены в договоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Для обеспечения возможности подключения домовладений с начала реализации догазификации построено 170 километров распределительных газопроводов. Газовые сети проложены до границ 10 615 земельных участков. При этом техническая возможность подключиться к газовым сетям создана для 23 951 домовладения.

«Строительные работы ведутся во всех 14 районах Псковской области. Для охвата такой большой территории мы сформировали 13 своих бригад, а также привлекли 42 строительно-монтажные бригады подрядных организаций — всего на этапах строительства задействовано около 200 человек. С 2023 года дополнительные семь бригад будут осуществлять работы в границах земельных участков», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.