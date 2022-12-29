Россельхозбанк и фонд «Сколково» запускают совместный конкурс для стартапов

17:04, 29 декабря 2022, ПАИ

Отбор лучших стартапов в области финтеха и агротеха проведут Россельхозбанк и фонд «Сколково» в третий раз. Для тестирования инновационных технологических решений банк выделит до пяти миллионов рублей на каждый пилотный проект. Заявки на участие принимаются до 8 февраля на сайте конкурса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Сколково».

В текущем году определены два ключевых направления поиска проектов – «Технологии и сервисы для аграриев» и «Финансовые продукты и услуги». Все стартапы, которые подадут заявки, пройдут многоступенчатую экспертизу фонда «Сколково» и РСХБ.

До 15 проектов выберут для представления ключевым бизнес-заказчикам, с которыми команды проработают бизнес-кейс и запустят пилотный проект. При этом лучшие проекты получат менторскую поддержку экспертов, доступ к экосистеме банка и сколковским сервисам, налоговым льготам, привлечению инвестиций, грантовой поддержке, а также другим преимуществам развития проекта совместно с фондом, включая консультации по получению статуса участника «Сколково».

У победителей конкурса появится возможность адаптировать свои технологии под запросы отдельных подразделений РСХБ, а в случае успешного пилотирования – реальные перспективы масштабировать предложенное решение на весь банк. На реализацию каждого пилотного проекта программы будет выделено до пяти миллионов рублей.

«За последние несколько лет десятки стартапов успешно реализовали проекты с Россельхозбанком по итогам наших совместных программ. В 2022 году банк официально вошел в состав ключевых партнеров Фонда «Сколково» и проинвестировал 50 млн руб. в развитие и внедрение инноваций не только в области банковских технологий, но в сфере цифровизации сельского хозяйства. Со своей стороны Sk Fintech Hub готов обеспечить участникам программы быструю навигацию внутри банка и поиск бизнес-заказчика, а также грантовую поддержку по итогам проведения конкурса», - сказал директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

В рамках двух предыдущих конкурсов РСХБ провёл пилотирование 14 проектов, а ряд проектов продолжил сотрудничество с банком на долгосрочной основе.

Подать заявку на конкурс, а также узнать подробный перечень направлений и условия участия в конкурсе можно на сайте.