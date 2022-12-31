Январь: готовимся к переменам

11:23, 31 декабря 2022, ПАИ

С какими энергиями начинается год — прогноз на первый месяц 2023 года от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Январь у нас для большинства традиционно месяц праздников и отдыха, во всяком случае его первая половина. В этот раз ещё и небесная погода соответствует календарю каникул. Год начинается при ретроградности двух планет, больше всего влияющих на нашу деловую активность, — Меркурия и Марса.

Меркурий выходит из ретроградного движения 18 января, плюс четыре дня тормозит и набирает скорость только к 22 числу. Марс разворачивается 12 января, и ему тоже нужно несколько дней на раскачку. Отсюда рекомендация: все важные дела и старты стоит планировать на последнюю неделю месяца (с 23 января), иначе начинания пойдут медленнее, чем бы вам хотелось, будут натыкаться на препятствия, очень вероятны срывы сроков и договорённостей. Самый сложный в этом смысле период с 9 по 20 января, может быть ощущение полного зависания дел. Зато первые три недели января хороши, чтобы доводить до ума начатые ранее дела, возвращаться к старым, незавершённым проектам, исправлять ошибки, начинать обучение, которое вы по разным причинам откладывали, или пересдавать экзамены.

Самые первые дни января Луна находится в знаке сибаритствующего Тельца — будет трудно вытащить себя из-за новогоднего стола, риск прирасти к дивану и набрать несколько лишних килограммов больше обычного.

Полнолуние 7 января на оси Рак – Козерог с разрядкой на Уран чревато выяснением отношений с родственниками либо неожиданными эксцессами в семье. Вероятна кульминация конфликтов, которые вызревали две предшествующие недели. Если вы планируете экстремальные развлечения, будьте аккуратны в этот день. Также увеличивается риск аварий.

После рождественский праздников наступает продуктивный период, когда можно избавляться от вредных привычек, садиться на диету.

Третья неделя января, период с 14-го по 22-е число, будет довольно напряжённой. Напряжение провоцируют сразу несколько факторов. Главные — соединение Солнца с Плутоном и стационарный Уран. Возрастает риск разного рода неблагоприятных событий с далеко идущими последствиями.

Новолуние 22 января в соединении с Плутоном тоже не обещает лёгкой жизни, придётся столкнуться с давлением и противостоянием. Оппозиция с Лилит намекает, что расставание с иллюзиями будет довольно болезненным. Первое новолуние года закладывает события не только на следующий новый лунный месяц, но и в некотором роде на весь следующий год. Это же новолуние совпадает и с началом нового года по восточному календарю. Можно повторять ритуалы новогодней ночи с загадыванием желаний, но лучше всего заняться прописыванием целей и планов на весь 2023 год. Стоит также обращать внимание на знаки, они дадут вам подсказку относительно будущего.

В конце января, в период с 20-го по 26-е, когда на небе будет соединение Венеры с Сатурном, захочется провести ревизию бюджета и всей финансовой сферы. Мы начнём подсчитывать январские траты и оценивать свои финансовые перспективы. Этот период хорош для разумных вложений, которые принесут дивиденты в будущем, а также для привлечения новых деловых партнёров. А вот любовная жизнь в это время чревата охлаждением и разочарованиями, в самых сложных случаях даже расставанием. Ситуация выправляется с 27 января, когда Венера меняет знак на Рыбы: мы становимся более романтичными, восприимчивыми и щедрыми.