«Мирного неба»: псковские десантники поздравляют близких с Новым годом

09:54, 30 декабря 2022, ПАИ

Поздравления с наступающим Новым годом записали бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые в настоящее время принимают участие в СВО.

«Поздравляем жён, детей и родителей военнослужащих. Желаем в новом году крепкого здоровья, счастья, успехов, а также благополучия и скорейшего воссоединения с близкими», - звучит в одном из видеообращений.

«Любимые близкие, уважаемые граждане России, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю крепкого сибирского здоровья, семейного счастья и мирного неба над головой. Мы, в свою очередь, обещаем вам его обеспечить!» - передал поздравления один из военнослужащих.