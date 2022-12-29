Себежанин получил тюремный срок за убийство во время отдыха

17:10, 29 декабря 2022, ПАИ

Себежский районный суд признал 26-летнего мужчину виновным в убийстве по неосторожности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 11 июня 2022 года на берегу озера Сенцы между отдыхающими в одной компании мужчинами при распитии спиртных напитков произошёл конфликт. Подсудимый нанёс потерпевшему удар ножом в живот. От полученного ранения последний скончался в больнице через непродолжительное время.

«Суд пришёл к выводу, что подсудимый при совершении преступления и нанесении удара ножом предвидел наступление общественно опасных последствий в виде тяжкого вреда здоровью и допускал их наступление, однако не предвидел возможности наступления последствий в виде смерти», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших.