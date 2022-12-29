Скончался легендарный советский композитор Эдуард Артемьев

17:20, 29 декабря 2022, ПАИ

Советский композитор Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил сын музыканта, передаёт ТАСС.

Эдуард Артемьев работал с такими режиссёрами, как Никита Михалков и Андрей Тарковский. Он написал музыку для фильмов «Утомлённые солнцем», «Солярис» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». Кроме этого, его произведение закрывало Олимпийские игры в Сочи.

Ранее сообщалось, что композитора госпитализировали с коронавирусом, а его состояние резко ухудшилось из-за хронических заболеваний.