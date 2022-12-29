ПАИ-live «на ходу» с главой Пскова Борисом Елкиным. Часть вторая

18:42, 29 декабря 2022, ПАИ

Автор и ведущий проекта ПАИ-live Александр Машкарин за несколько дней до Нового года присоединился к главе Пскова Борису Елкину и проехал по основным магистралям города.

На какие большие дорожные проекты в Пскове разрабатывается или уже разработана проектно-сметная документация? Что еще остается доделать на Троицком мосту, остались ли недочеты к ремонту ул. Поземского? Когда ляжет спецасфальт на Ольгинский мост? Какие улицы отремонтируют в 2023 году? Где водить хороводы вокруг елки? Где появятся новые тротуары?

Обо всем это в большом городском путешествии по улицам Пскова во второй части ПАИ-live «на ходу» с главой города Борисом Елкиным. Первую часть можно увидеть здесь.