255 лет исполнилось со дня рождения митрополита Евгения (Болховитинова)

19:46, 29 декабря 2022, ПАИ

29 декабря исполняется 255 лет со дня рождения митрополита Евгения (Болховитинова) (1767–1837), историка, археографа, библиографа, церковного деятеля. Его имя хорошо известно специалистам, изучающим историю Пскова и псковских монастырей. К его работам обращаются историки, краеведы до настоящего времени, сообщает Псковский музей-заповедник.

С 1816 по 1822 год Евгений Болховитинов являлся архиепископом Псковским, Лифляндским и Курляндским. В Псков он приехал уже известным исследователем, автором ряда солидных работ, членом ученых обществ: Российской академии наук, Медико-хирургической академии, Московского университета, Общества истории и древностей российских, Московского общества любителей российской словесности.

Тихий, провинциальный Псков, с его древними храмами и монастырями понравился архиепископу, он располагал к исследовательской работе. Евгений писал Г. Р. Державину: «… Псков… приятнее богатой столицы». Поселившись недалеко от Пскова, в древнем Снетогорском монастыре, он занялся изучением древней истории Пскова.

На основе собранного материала были изданы в типографии Дерптского университета отдельными брошюрами описания Снетогорского, Ивановского, Крыпецкого, Святогорского, Псково-Печерского монастырей, Никандровой пустыни. Результатом неоднократного посещения Изборска явилась «Летопись древнего славяно-княжеского города Изборска». Но наиболее известной работой архиерея, над которой он работал в Пскове, была «История княжества Псковского», которую он опубликовал позднее, в 1831 году.

Покидая Псков в 1822 году, Евгений Болховитинов вывез в Киев свою библиотеку, а также некоторые псковские документы.

Такая личность, как Евгений Болховитинов, не могла не привлечь внимание основателя Древлехранилища Псковского музея Леонида Алексеевича Творогова. В середине 1950-х годов он создал небольшой фонд архиепископа Псковского, Лифляндского и Курляндского Евгения (Болховитинова).

В него вошли прижизненные издания архиерея о Пскове, «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина», «Словарь русских светских писателей», переписка с Н. П. Румянцевым, В. Г. Анастасевичем, В. М. Перевощиковым, статьи авторов о Евгении Болховитинове, опубликованные после его смерти в петербургских и московских журналах, а также ряд работ, написанных современными исследователями.