255 лет исполнилось со дня рождения митрополита Евгения (Болховитинова)
29 декабря исполняется 255 лет со дня рождения митрополита Евгения (Болховитинова) (1767–1837), историка, археографа, библиографа, церковного деятеля. Его имя хорошо известно специалистам, изучающим историю Пскова и псковских монастырей. К его работам обращаются историки, краеведы до настоящего времени, сообщает Псковский музей-заповедник.
С 1816 по 1822 год Евгений Болховитинов являлся архиепископом Псковским, Лифляндским и Курляндским. В Псков он приехал уже известным исследователем, автором ряда солидных работ, членом ученых обществ: Российской академии наук, Медико-хирургической академии, Московского университета, Общества истории и древностей российских, Московского общества любителей российской словесности.
Тихий, провинциальный Псков, с его древними храмами и монастырями понравился архиепископу, он располагал к исследовательской работе. Евгений писал Г. Р. Державину: «… Псков… приятнее богатой столицы». Поселившись недалеко от Пскова, в древнем Снетогорском монастыре, он занялся изучением древней истории Пскова.
На основе собранного материала были изданы в типографии Дерптского университета отдельными брошюрами описания Снетогорского, Ивановского, Крыпецкого, Святогорского, Псково-Печерского монастырей, Никандровой пустыни. Результатом неоднократного посещения Изборска явилась «Летопись древнего славяно-княжеского города Изборска». Но наиболее известной работой архиерея, над которой он работал в Пскове, была «История княжества Псковского», которую он опубликовал позднее, в 1831 году.
Покидая Псков в 1822 году, Евгений Болховитинов вывез в Киев свою библиотеку, а также некоторые псковские документы.
Такая личность, как Евгений Болховитинов, не могла не привлечь внимание основателя Древлехранилища Псковского музея Леонида Алексеевича Творогова. В середине 1950-х годов он создал небольшой фонд архиепископа Псковского, Лифляндского и Курляндского Евгения (Болховитинова).
В него вошли прижизненные издания архиерея о Пскове, «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина», «Словарь русских светских писателей», переписка с Н. П. Румянцевым, В. Г. Анастасевичем, В. М. Перевощиковым, статьи авторов о Евгении Болховитинове, опубликованные после его смерти в петербургских и московских журналах, а также ряд работ, написанных современными исследователями.