Мобилизованным бойцам из Красногородского района отправили новогодние посылки

20:37, 29 декабря 2022, ПАИ

Сегодня машина поискового отряда «Первый рубеж» с гуманитарной помощью отправилась к мобилизованным из Красногородского района, собщает корреспондент газеты «Заря».

На собранные жителями средства организаторы очередной поездки к мобилизованным землякам в лице Красногородского поискового отряда «Первый рубеж» и их помощники из районного Дома культуры постарались сформировать посылки так, чтобы бойцы почувствовали новогоднее настроение.

В подарочные комплекты вошли тёплые носки и шапочки, тушёнка, сало, сигареты, а также мандарины, конфеты и другие праздничные продукты.

Кроме того, неравнодушные люди, организации и индивидуальные предприниматели передали коробки со сладостями, тёплыми вещами и даже лакомством для животных. Школьники оформили новогодние открытки. Родные и близкие передали посылки из дома.

На собранные средства были закуплены тёплые костюмы.

«В зону проведения специальной военной операции отправили живые ели. Ведь какой же Новый год без ёлки?» - сообщили в редакции газеты.