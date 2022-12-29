В рамках образовательной программы школьники посетили псковские храмы

20:53, 29 декабря 2022, ПАИ

Псковские школьники в рамках модуля «Основы православной культуры» программы «Основы религиозных культур и светской этики» приняли участие в экскурсионных программах по храмам, монастырям и церквям Пскова и Псковской области. Об этом сообщили в региональном комитете по культуре.



С октября по декабрь 2022 года в ходе реализации совместного проекта Псковской Епархии и Комитета по образованию Псковской области, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), в целях духовно – нравственного воспитания школьников четвероклассники СОШ №1 им. Л.М.Поземского, лицея № 4 «Многопрофильного», СОШ №9 имени А.С.Пушкина, СОШ №12 имени Героя России А.Ю.Ширяева, СОШ №16 им. Героя России Алексея Воробьёва, СОШ №17 имени Валерия и Анатолия Молотовых, лицея «Развитие», Псковской общеобразовательной школы-интерната, Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 побывали в Свято – Успенском Псково – Печерском, Спасо – Елеазаровском и Святогорском монастырях, Изборской крепости.



По словам школьников и педагогов, экскурсии были очень интересными и насыщенными. Материал изложен доступным для детей языком. В ходе встреч проводились разнообразные квесты и интерактивные задания с учетом возраста детей.



Ребята узнали много нового, а интерактивный познавательный процесс помог сделать мероприятия увлекательными.