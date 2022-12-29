Последняя в этом году гуманитарная помощь бойцам СВО доставлена из Псковской области

21:23, 29 декабря 2022, ПАИ

Последняя в этом году партия гуманитарного груза из Псковской области дошла до участников специальной военной операции, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Машины с гуманитарной помощью разгрузили в пункте размещения мобилизованных в Белгородской области и в части 76-й дивизии, которая временно расположилась в Луганске.

Чтобы участникам СВО был нестрашен холод, в коробках - зимние спальники и коврики. Помогут сделать настроение позитивным и открытки от деток из Пскова и районов области. В них - слова благодарности и искренние пожелания бойцам.

«За две недели в штаб «Мы вместе» принесли более 5 тонн груза. Все, что будет необходимо участникам СВО в тылу и на передовой, собиралось общими усилиями. Безучастным не остался никто. Правительство Псковской области, организации, предприниматели и неравнодушные граждане - каждый хотел, чтобы бойцы помнили: мы вместе», - рассказали на «Первом Псковском».