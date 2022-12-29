Росгвардейский Дед Мороз специального назначения поздравил маленьких печерян

21:55, 29 декабря 2022, ПАИ

В рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» псковские росгвардейцы поздравили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Росгвардейцы, примерив на себя образы главных зимних сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, порадовали детей новогодним настроением и вручили подарки.

Ребята рассказали гостям стихи, исполнили песни и пообещали быть послушными в следующем году.

«Каждый ребенок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаю вам в преддверии праздника крепкого здоровья и побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – отметил Дед Мороз специального назначения.