У комплекса «Айсберг» в Великих Луках появилась подсветка

23:10, 29 декабря 2022, ПАИ

У спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» в Великих Луках появилась подсветка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Благодаря ей крупнейший спортивный комплекс города в вечернее и ночное время суток издалека обращает на себя внимание. Такой подарок на Новый год великолучанам сделала компания ПАО «Газпром», - написал городской глава.