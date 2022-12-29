У комплекса «Айсберг» в Великих Луках появилась подсветка
У спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» в Великих Луках появилась подсветка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.
«Благодаря ей крупнейший спортивный комплекс города в вечернее и ночное время суток издалека обращает на себя внимание. Такой подарок на Новый год великолучанам сделала компания ПАО «Газпром», - написал городской глава.
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