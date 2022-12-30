Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

На «Балу чемпионов» губернатор Псковской области поздравил спортсменов

Губернатор Псковской области вручил спортсменам квалификационные удостоверения и благодарности. Фото Telegram

«Бал чемпионов» состоялся в Пскове в «Простории». О нём сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие проводилось 11-й раз и в этом году собрало рекордное количество номинантов — 217 человек. В зале присутствовали тренеры и спортсмены, которые показали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Губернатор Михаил Ведерников поздравил лучших из лучших и вручил удостоверения мастера спорта международного класса, два удостоверения мастера спорта России и около 200 благодарностей.

«Хочу поблагодарить вас за работу по продвижению спорта, поддержку спортсменов и привлечение людей к здоровому образу жизни. Благодаря вашей активности мы вместе добиваемся заметных результатов. Своим примером вы постоянно доказываете, что спорт объединяет сильных духом и телом людей, которые умеют во всем идти до конца и добиваться поставленных целей. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями», — сказал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2022

На «Балу чемпионов» губернатор Псковской области поздравил спортсменов
29 декабря 2022

Умер бразильский футболист Пеле
29 декабря 2022

Псковичи – чемпионы России получат вознаграждение из бюджета области
28 декабря 2022

Утром 1 января в Пскове планируют новогодний забег
27 декабря 2022

ВИДЕО В Пскове на днях прошла спортивная акция «Закалённая Россия — сильная страна»
27 декабря 2022

Псковские самбисты завоевали медали на турнире в Ленобласти
27 декабря 2022

В Пскове прошло мероприятие «Новогодний десант»
25 декабря 2022

Шахматисты Островской гимназии поборолись за призовое место

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...