На «Балу чемпионов» губернатор Псковской области поздравил спортсменов

00:11, 30 декабря 2022, ПАИ

«Бал чемпионов» состоялся в Пскове в «Простории». О нём сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие проводилось 11-й раз и в этом году собрало рекордное количество номинантов — 217 человек. В зале присутствовали тренеры и спортсмены, которые показали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Губернатор Михаил Ведерников поздравил лучших из лучших и вручил удостоверения мастера спорта международного класса, два удостоверения мастера спорта России и около 200 благодарностей.

«Хочу поблагодарить вас за работу по продвижению спорта, поддержку спортсменов и привлечение людей к здоровому образу жизни. Благодаря вашей активности мы вместе добиваемся заметных результатов. Своим примером вы постоянно доказываете, что спорт объединяет сильных духом и телом людей, которые умеют во всем идти до конца и добиваться поставленных целей. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями», — сказал Михаил Ведерников.