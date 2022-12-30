Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год

07:12, 30 декабря 2022, ПАИ

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой, а также отметил, что «повышение градуса» потенциально смертельно опасно, сообщает РИА Новости.

«Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья», – сказал он.

«Помните, что еда должна быть легкой, точно не сладкой – конфеты, шоколад или торт, поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма. Не запивайте алкоголь газированными напитками: наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения», – отметил Скрябин.

По его словам, наличие или отсутствие каких-либо особенных закусок или блюд на праздничном столе не повысит защиту организма от токсических эффектов алкоголя.

«Спиртное воздействует на употребляющего вне зависимости от съеденного и зависит от количества выпитого, неважно, чередовали вы его с неалкогольными напитками или нет», – подчеркнул он.

Врач отметил, что никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое. Избежать последствий не получится.





