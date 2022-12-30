Россиянам назвали способ защиты от фишинга

07:23, 30 декабря 2022, ПАИ

Главное, что может помочь пользователю защититься от мошенников и фишинговых ссылок, — это внимательность, сообщает «Лента.ру».

«Нет других хороших способов защиты, кроме внимательности. Рост активности мошенников наблюдается всегда во время праздников и при появлении громких информационных поводов. То же касается, например, объявлений о выплатах, компенсациях от государства — как правило, мошенники начинают развивать эту тему даже быстрее, чем представители коммерции или органов власти», — заметил Лифшиц.

Эксперт призвал внимательно изучать присланные ссылки, а лучше вообще на них не нажимать. По словам Лифшица, многие спам-рассылки созданы, чтобы заразить компьютер вирусом уже просто при переходе.

«При переходе по подозрительным ссылкам можно случайно предоставить злоумышленникам доступ к персональным данным, серверам. Особенно остро эта проблема стоит сейчас, когда на рынке много проблем с софтом и большинство скачивает его нелицензированные версии, потому что лицензированную просто не купишь», — объяснил эксперт.