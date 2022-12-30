Псковская область заняла II место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС»

07:40, 30 декабря 2022, ПАИ

Псковская область заняла II место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС» IV Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2022 года. Опыт работы региона получил высокую оценку экспертов конкурса, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«ТОС «Платишино» Красногородского района стало победителем в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». В отремонтированном сельском клубе появились выставочные помещения и заработали кружки, которые приобщают детей к истории, традициям, культуре и народным промыслам», – дополнил глава региона.

Также ТОС «Родной исток» Островского района заняло IV место в номинации «Благоустройство и экология». ТОС возрождает усадебный парк Лореров-Розенов в деревне Гораи. Это единственный в области сохранившийся парк, разбитый 200 лет назад в итальянском стиле. ТОС делает первые шаги по его восстановлению.

«Грантовый региональный фонд мы увеличили на 10 млн рублей, в 2023 году он составит 50 млн рублей», – рассказал губернатор.