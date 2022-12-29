Гараж и ВАЗ сгорели в Псковском районе

09:16, 30 декабря 2022, ПАИ

Гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2121 1999 года выпуска сгорели в деревне Соловьи Псковского района. Пожар произошел в 7:04 29 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки в гараже.

Кроме того, в 5:07 в псковской деревне Торошино сгорело бесхозное строение на улице Почтовой. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.