Поезд Деда Мороза прибыл в Псков

09:59, 30 декабря 2022, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибыл в Псков сегодня, 30 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичи смогли лично встретиться с Дедом Морозом. Общение с ним проходило в двух форматах. Была организована анимационная программа для всех желающих, а также отдельная программа для тех, кто успел приобрести билеты. Здесь детям вместе с родителями предлагалось пройти новогодний сказочный квест – это локации «Сказочный лес», «Ледяная пещера», «Русская изба», «Приемная Деда Мороза» и «Сказочные кафе». В каждой из них гостей встречал «хозяин». В лесу это был Шуршик, в пещере – Дед Трескун, в избе – бабушка Аушка. Чтобы добраться до приемной зимнего волшебника, детям нужно было рассказать стихотворения, решить головоломку и отгадать загадки сказочных персонажей.

Также были открыты к бесплатному посещению некоторые вагоны поезда. Вагон № 10 (сувенирная лавка) и фотокупе, вагон-ресторан № 11 и вагон-буфет № 12.

Поезд Деда Мороза – это уникальный проект ОАО «РЖД». Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Поезд обслуживает команда железнодорожников из более 100 работников – это техники, ремонтники, машинисты, начальники поезда, проводники, административный персонал, охранники, сотрудники буфета и ресторана, осветители и другие.

Новогодний проект стартовал 5 декабря 2021 года, когда Всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие для празднования Нового года в отдалённых регионах и городах России, жителям которых сложно посетить «постоянную резиденцию Деда Мороза» в Великом Устюге из-за больших расстояний.