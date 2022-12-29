Полиция поймала автоугонщика в Псковском районе

11:10, 30 декабря 2022, ПАИ

Полиция Псковского района нашла угонщика автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 29 декабря от дома в деревне Дьяково был угнан автомобиль «Рено Логан». Владелец машины незамедлительно обратился за помощью в полицию. Вскоре наряд ДПС остановил угнанную автомашину в деревне Оленино. За рулем оказался 36-летний житель Палкинского района.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.