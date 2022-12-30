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Общество

Режим работы таможенных постов Северо-Запада изменится в праздники

Центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты) с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года будут работать как обычно, без выходных, и оформлять декларации на товары ежедневно с 9:00 до 21:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В эти дни частично меняется график работы внутренних постов региона. При необходимости по заявлению участников ВЭД работа таможенных постов, функционирующих по сокращенному графику, может быть продлена.

В круглосуточном режиме продолжат работать таможенные посты в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска Выборгской, Кингисеппской и Псковской таможен, а также таможенный пост Аэропорт Пулково. Частично изменится работа пограничных таможенных постов в регионах деятельности Мурманской и Карельской таможен. 

С режимом работы каждого таможенного поста в новогодние праздники можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Деятельность» – «Работа пунктов пропуска».

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