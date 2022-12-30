Мосгортранс продаст закрытые базы отдыха в Псковской области

12:21, 30 декабря 2022, ПАИ

Московский оператор наземного городского транспорта «Мосгортранс» проведет аукционы по продаже закрытых баз отдыха «Чайка» и «Нептун» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Николая Асаула.

Николай Асаул уточнил, что реализация непрофильных активов обеспечит экономическое развитие и повысит туристический потенциал регионов.

«Базы отдыха Мосгортранса расположены в экологически чистом районе в Псковской области. На их территории есть необходимая инфраструктура для комфортного семейного отдыха, однако на сегодняшний день она требует ремонта. С 2016 года базы отдыха законсервированы. Они не востребованы сотрудниками Московского транспорта, так как находятся далеко от столицы. Наши работники предпочитают отдыхать в оздоровительном комплексе Московского метрополитена в Подмосковье. Поэтому принято решение реализовать непрофильные активы в рамках конкурентных процедур», — рассказал Асаул.

Он добавил, что площадь баз отдыха 50 и 80 тысяч квадратных метров. Рядом есть озеро, на территории — гостевые домики и детские площадки.

На сегодняшний день выставлена на продажу база отдыха «Нептун». Аукцион состоится 30 января 2023 года. Базу отдыха «Чайка» также выставят на торги в следующем году.

Принять участие в аукционах могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Торги пройдут на Единой электронной торговой площадке Росэлторг.