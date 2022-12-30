«Победа будет за нами!» - подполковник рассказал о поездке в зону СВО

14:54, 30 декабря 2022, ПАИ

Подразделение в зоне СВО, где находятся военнослужащие, добровольцы и мобилизованные из Псковской области, посетила делегация в составе членов правительства региона и представители военкомата. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Псковской области подполковник Андрей Сукманов.

«С собой везли несколько машин гуманитарной помощи, целая фура с прицепом ехала. Сейчас на основании пожеланий и просьб у нас формируются следующие отправки гуманитарной помощи», – рассказал Андрей Сукманов.

По словам подполковника, у военнослужащих нет жалоб на отсутствие медицинского обеспечения, оружия или снаряжения.

«Как проходные материалы идут перчатки, белье, сапоги лёгкие, гигиенические принадлежности. Это солдатам всегда нужно, всегда требуется. Гвозди, молотки, пилы – это туда тоже возится - и люди собирают, и мы передаём. В большом количестве дизельные и бензиновые генераторы туда идут», – продолжил собеседник ПАИ.

«Помощь от псковичей идёт, помощь передаётся. Но, конечно, то, что я назвал, никогда лишним не будет. Всё, что приходит в виде заявок в военкомат, мы передаём губернатору. Он очень быстро реагирует на это, все необходимое передаётся в войска», – подчеркнул Андрей Сукманов.

Подполковник отметил, что перед военнослужащими и мобилизованными стоит главная цель – это выполнение всех боевых задач. «Настроение у всех рабочее, уныния нигде вообще мы не видели, все боевые ребята. Когда фотографировались, все были в масках и балаклавах, но глаза выдавали азарт, огонь. Видим мы, что это наши русские люди, наши солдаты, которые даже себе не позволяют подумать, что у нас что-то не получится», – заметил Андрей Сукманов.

По его словам, все обращения, поступившие во время поездки от мобилизованных, были выполнены по прибытии в Псков: «Были просьбы, и мы уже всё решили. Кому-то, например, справку не выдали в военкомате о том, что гражданин призван. Мы все записали, всем справки выданы. Жалоб мы никаких вообще не услышали, были просьбы, больше житейского характера, они переданы в Центр добровольчества».

Мобилизованные, военнослужащие, добровольцы из региона также получили подарки в преддверии новогодних праздников: «На Новый год передавали открытки в военкомат – их было довольно много, приносили в том числе дети. Я привёз на передовую коробку около четырех килограммов. А ещё были адресные открытки и адресные посылки от жителей муниципальных образований Псковской области: ребят, пенсионеров, военнослужащих запаса, ветеранов. Я лично их передавал».

«Уверенно считаю, что победа будет за нами. Желаю, чтобы новый год стал годом победы», – подытожил Андрей Сукманов.

Ранее сообщалось, что члены правительства Псковской области посещают военных из региона в зоне СВО.