«Держитесь, мы с вами!» - поздравление прислали с передовой бойцы 76-й дивизии

13:30, 30 декабря 2022, ПАИ

Поздравления с наступающим Новым годом записали бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые в настоящее время принимают участие в СВО.

«От всего состава нашего подразделения поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем мирного неба над головой, чтобы все наши ребята вернулись живыми и невредимыми. Поздравляем всех жен, детей и родителей, чтобы у всех всё было хорошо. Я скоро вернусь, и все мы скоро вернемся», - сказал один из военнослужащих.

Бойцы также пообещали, что обязательно одержат победу: «Держитесь, мы с вами».