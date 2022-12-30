«Держитесь, мы с вами!» - поздравление прислали с передовой бойцы 76-й дивизии
Поздравления с наступающим Новым годом записали бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые в настоящее время принимают участие в СВО.
«От всего состава нашего подразделения поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем мирного неба над головой, чтобы все наши ребята вернулись живыми и невредимыми. Поздравляем всех жен, детей и родителей, чтобы у всех всё было хорошо. Я скоро вернусь, и все мы скоро вернемся», - сказал один из военнослужащих.
Бойцы также пообещали, что обязательно одержат победу: «Держитесь, мы с вами».
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