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«Держитесь, мы с вами!» - поздравление прислали с передовой бойцы 76-й дивизии

Поздравления с наступающим Новым годом записали бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые в настоящее время принимают участие в СВО.

«От всего состава нашего подразделения поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем мирного неба над головой, чтобы все наши ребята вернулись живыми и невредимыми. Поздравляем всех жен, детей и родителей, чтобы у всех всё было хорошо. Я скоро вернусь, и все мы скоро вернемся», - сказал один из военнослужащих.

Бойцы также пообещали, что обязательно одержат победу: «Держитесь, мы с вами». 

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