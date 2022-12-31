Топ-10 видеорепортажей ПАИ 2022 года

14:00, 31 декабря 2022, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает подводить итоги 2022 года. Редакция публикует топ-10 видеорепортажей ПАИ, снятых Дмитрием Коноваловым. В объектив его камеры попала реанимация инфекционной больницы, ремонт Троицкого моста, строительство круглого дома, купание «Псковской правды» и печорский орган изнутри.

Омикрон

В начале года в Псковскую область, как и в другие российские регионы, пришел омикрон-штамм коронавируса. Тогда особено остро встал вопрос вакцинации, ведь подавляющее большинство умерших от омикрона пациентов Псковской областной инфекционной больницы не делали прививки. В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ врач Самир Аль-Араби показал истории болезней скончавшихся пациентов.

Водные процедуры

В январе в Пское традиционно проходят крещенские купания. В один из главных православных праздников к купели возле Мирожского монастыря приехали сотни горожан. При этом официальные власти не рекомендовали участвовать в купаниях, потому что это был разгар пандемии коронавируса.

Мост

Одно из главных событий этого года для Пскова — ремонт Троицкого (Советского) моста в центре города. ПАИ одним из первых показало самое начало работ. Строители готовили переправу к распилу на 30 частей.

Люди Псковского района

В минувшем году 95 лет со дня образования отматил Псковский район. ПАИ совместо с телеканалом «Первый Псковский» подготовило серию видеорепортажей о выдающихся жителях муниципалитета. Среди них — врачи, аграрии и животноводы крупнейших сельхозпредприятий, учителя, социальные работники и многие другие. По ссылке доступен весь видеоплейлист.

Печорская сторона

Еще один заметный видеопроект этого года — «Печорская сторона». Псковское агентство информации совместно с объединением фермеров, владельцев небольших музеев и хуторов «Живая карта Печорской стороны» опубликовало серию видеорепортажей о сельском туризме в нашем регионе. Это фермерские хозяйства, ремесленные мастерские, частные выставки, гостиницы, гостевые дома и места для активного отдыха. По ссылке доступен весь видеоплейлист.

Рекорд Подчерничья

Один из самых заметных видеорепортажей цикла «Печорская сторона» - рассказ об экопоселении Подчерничье, которое его владельцы, супруги Мельниковы из Санкт-Петербурга, намерены превратить в конопляную столицу Псковской области. Количество просмотров ролика на YuTube приблизилось к 200 тысячам.

Устройство органа

Ежегодно в Печорах проходит сезон органной музыки. Концерты в старинной кирхе проводятся с апреля по октябрь. Уникальный печорский орган известен далеко за пределами региона — ему почти сто лет, в России такие есть только в Москве и Санкт-Петербурге. ПАИ изучило устройство самого большого и громкого инструмента в мире.

Чистая «Правда»

В 2022 году газета «Псковская правда» отметила 105 лет. За это время газета несколько раз меняла название, в ней печатался Маяковский и возглавлял будущий министр Советского Союза. Дмитрий Коновалов узнал, о чем писала газета в первом номере, где находилась первая редакция и как современные реставраторы «купают» «Псковскую правду».

Круглый дом

Пскович Павел Румянцев построил необычный для нашего региона купольный дом. Под Псковом он возвел утепленную полусферу диаметром 12 и высотой 6,5 метра. В результате получился двухэтажный дом, сравнимый по площади с несколькими квартирами. В ближайшее время домовладелец рассчитывает переехать под круглую крышу всей семьей.

Снеговая нагрузка

Репортаж, претендующий на звание «самый полезный видеоролик года». В снегоуборочную машину превратил свою легковушку житель Дедовичского района Валерий Смирнов. 300-метровый проезд к своему дачному дому он расчищает с помощью самодельного устройства из досок. Автор собрал благодарные комментарии от зрителей со всей России — видео ПАИ вышло в эфире Первого канала.